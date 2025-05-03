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        Trabzonspor'un borcu 5 milyar 323 milyon TL

        TRABZONSPOR'un 58'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:30
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        Trabzonspor'un borcu 5 milyar 323 milyon TL
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        TRABZONSPOR’un 58’nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştiriliyor. Genel kurulda Trabzonspor Kulübü’nün güncel net borcu 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olarak açıklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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