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        Trabzonspor, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı

        TRABZONSPOR, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olurken, hem Avrupa hayalini sona erdirdi, hem de taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:36
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        Trabzonspor, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı
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        TRABZONSPOR, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a mağlup olurken, hem Avrupa hayalini sona erdirdi, hem de taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

        Süper Lig’de sezona iyi başlayamayan ve beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa’ya gitmeyi hedeflemesine karşın bu amacına ulaşamadı. Karadeniz ekibi, Avrupa biletini alabilmek için mutlak surette Türkiye Kupası’nı kazanmayı amaçlarken, oynadığı futbol ve ortaya koyduğu görüntü nedeniyle taraftarlarını da büyük hayal kırıklığına uğrattı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Galatasaray’a finalde mağlup olarak kupayı kazanamamasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Ekspres: Elde var 0

        Karadeniz: Finalleri beceremiyoruz

        Günebakış: Kupa’da büyük hüsran

        Taka: Kupa gitti Avrupa hayali bitti

        Sonnokta: Futbol felaket sonuç rezalet

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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