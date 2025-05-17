Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanına 7 eksikle gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 36’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00’te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekip, 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Bodrum’a gitti.

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