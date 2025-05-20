Trabzonspor'dan 'sermaye' hamlesi

BANKALAR Birliği anlaşmasından tüm borçlarını ödeyerek çıkan Trabzonspor, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 6.4 milyar TL’lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

Trabzonspor, mali yapısını kökten dönüştürmek adına kulüp tarihinin en önemli finansal adımlarından birini atmıştı. Kulüp, yıllardır sırtında taşıdığı borç yükünden kurtulup, sürdürülebilir bir yapıya geçiş yapmak için geniş kapsamlı bir sermaye artırım süreci başlattı. Yapılan düzenlemelerle, geçmiş yıllardan kalan 6.4 milyar TL zarar mevcut sermayeden düşülerek bilanço üzerindeki yük sıfırlandı. Bu işlemin hemen ardından, 6.4 milyar TL’lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

Finansal büyümeyi desteklemek ve yatırım kapasitesini artırmak amacıyla, kulübün kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL’den 37.5 milyar TL’ye yükseltildi. Bu artış ile Trabzonspor’un gelecekte yatırımcılarla daha güçlü ortaklıklar kurmasının önünün açılması hedefleniyor.