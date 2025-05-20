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        Trabzonspor'dan 'sermaye' hamlesi

        BANKALAR Birliği anlaşmasından tüm borçlarını ödeyerek çıkan Trabzonspor, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:50
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        Trabzonspor'dan 'sermaye' hamlesi
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        BANKALAR Birliği anlaşmasından tüm borçlarını ödeyerek çıkan Trabzonspor, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 6.4 milyar TL’lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

        Trabzonspor, mali yapısını kökten dönüştürmek adına kulüp tarihinin en önemli finansal adımlarından birini atmıştı. Kulüp, yıllardır sırtında taşıdığı borç yükünden kurtulup, sürdürülebilir bir yapıya geçiş yapmak için geniş kapsamlı bir sermaye artırım süreci başlattı. Yapılan düzenlemelerle, geçmiş yıllardan kalan 6.4 milyar TL zarar mevcut sermayeden düşülerek bilanço üzerindeki yük sıfırlandı. Bu işlemin hemen ardından, 6.4 milyar TL’lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

        Finansal büyümeyi desteklemek ve yatırım kapasitesini artırmak amacıyla, kulübün kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL’den 37.5 milyar TL’ye yükseltildi. Bu artış ile Trabzonspor’un gelecekte yatırımcılarla daha güçlü ortaklıklar kurmasının önünün açılması hedefleniyor.

        Sermaye artırım sürecinde, A grubu hisseler üzerindeki özel imtiyazların korunması amacıyla yatırımcılara önemli fırsat da sunuldu. Hisselerini kulübe devretmek isteyen ortaklara, 0.9997 TL fiyatla satış imkanı tanındı. Bu süreç Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da onaylandı. Pay alım teklifi 10 iş günü sürecek ve tarihler ayrıca kamuoyuna ilan edilecek. Pay alım teklifinin ardından, sermaye artırımında rüçhan hakkı devreye girecek ve yatırımcılar 15 gün boyunca bu haklarını kullanabilecek.

        HEDEF BORÇLA DEĞİL, GELİR FAZLASIYLA SEZON BAŞLANGICI

        Tüm bu yapısal adımların 27 Mayıs 2025’te gerçekleştirilecek Sportif A.Ş. Genel Kurulu’nda resmen onaylanması bekleniyor. Bahse konu onay sürecinin tamamlanması ile artık teknik iflas sürecinin tamamen sona ereceği, bilanço açığının kapatılarak, kulüp bilançosunun sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Vergi borçlarının da tamamen ödenmesinin hedeflendiği süreçte, geçen yıl kapatılan banka kredilerinin ardından faiz yükünün de tarihe karışması ön görülüyor. Yürütülen stratejik dönüşümle yıllık 1.5 milyar TL’nin üzerinde faiz tasarrufu sağlanmasının planlandığı Trabzonspor’da, artık borçla değil, gelir fazlasıyla sezonlara girilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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