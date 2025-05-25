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        Karadeniz'de kalp hastalarına 'yüksek rakım' uyarısı

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:30
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        Karadeniz'de kalp hastalarına 'yüksek rakım' uyarısı
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        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sıcak havalardan kaçmak için Karadeniz’in yüksek kesimlerine çıkan kalp hastalarını uyararak, “Rakım yükseldikçe, havadaki oksijen basıncı düşüyor. Kronik rahatsızlığı olan özellikle kalp hastaları kandaki oksijen seviyesi sınırda seyrediyorsa, oksijen eksikliğine bağlı sorunlar yaşayabilirler" dedi.

        Karadeniz Bölgesi’nin yüksek rakımlı yaylaları, hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde ziyaretçilerine düşük nem ve serin ortamda gezinti imkanı sunuyor. Sıcak havalardan kaçmak isteyen pek çok kişi ilkbaharın son günlerinde yüksek kesimlere yöneliyor. Uzmanlar, kronik solunum ve kalp hastalarında yüksek rakıma aniden çıkmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek, uyarılarda bulunuyor.

        'RAKIM YÜKSELDİKÇE, OKSİJEN BASINCI DÜŞÜYOR'

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz’de yayla kültürünün yaygın olduğunu hatırlatarak, bu alışkanlığın kronik rahatsızlığı olan hastalar açısından tehlikeli olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Yazın sıcak havalarda insanlar sahil kesiminden yukarıdaki yaylalara çıkıyorlar. Bu doğru bir tercih, yaylalarda hava daha serin ve kuru. Temiz havada daha rahat hareket ederek, yazı daha kolay geçiriyorlar. Ancak hastalar açısından yaylaya çıkmanın artıları yanında bazı riskleri de olabiliyor. Her hasta için geçerli olmamakla birlikte, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), akciğer sertleşmesi, kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısı yaşayan, kanındaki oksijen seviyesinin düşük olduğu hastaların, yaylaya çıkması riskli olabilir. Ağır hastalar, hekimlere danışmalıdır. Yaylalardaki rakım yükseldikçe, havadaki oksijen basıncı düşüyor. Kronik rahatsızlığı olan hastaların, kandaki oksijen seviyesi sınırda seyrediyorsa oksijen eksikliğine bağlı sorunlar yaşayabilirler” diye konuştu.

        Yüksek rakımda şikayetlerin artabileceğini belirterek tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Nefes darlığı, tıkanıklık, hırıltı ve öksürük gibi şikayetler artabilir. Hastalar bu durumu tarif ederken, ‘Yükseğe çıktığımda tıkanıyorum, nefes alamıyorum, boğuluyorum’ diyorlar. Oksijen cihazıyla yaylaya çıkmak mümkün olabilir fakat elektrik kesintisi olabilir, cihaz çalışmayabilir. Sorunu olan hastaların yüksek rakımlı yaylalarda kalması sorun olabilir. Hasta farkına varmadan ve hazırlık yapmadan yaylaya çıkarak, bu sorunlarla karşılaşırsa; 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak, hasta düşük rakımlı bir yere indirilmelidir” ifadelerini kullandı.

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