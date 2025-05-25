Karadeniz'de kalp hastalarına 'yüksek rakım' uyarısı

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sıcak havalardan kaçmak için Karadeniz’in yüksek kesimlerine çıkan kalp hastalarını uyararak, “Rakım yükseldikçe, havadaki oksijen basıncı düşüyor. Kronik rahatsızlığı olan özellikle kalp hastaları kandaki oksijen seviyesi sınırda seyrediyorsa, oksijen eksikliğine bağlı sorunlar yaşayabilirler" dedi.

Karadeniz Bölgesi’nin yüksek rakımlı yaylaları, hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde ziyaretçilerine düşük nem ve serin ortamda gezinti imkanı sunuyor. Sıcak havalardan kaçmak isteyen pek çok kişi ilkbaharın son günlerinde yüksek kesimlere yöneliyor. Uzmanlar, kronik solunum ve kalp hastalarında yüksek rakıma aniden çıkmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek, uyarılarda bulunuyor.

'RAKIM YÜKSELDİKÇE, OKSİJEN BASINCI DÜŞÜYOR'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz’de yayla kültürünün yaygın olduğunu hatırlatarak, bu alışkanlığın kronik rahatsızlığı olan hastalar açısından tehlikeli olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Yazın sıcak havalarda insanlar sahil kesiminden yukarıdaki yaylalara çıkıyorlar. Bu doğru bir tercih, yaylalarda hava daha serin ve kuru. Temiz havada daha rahat hareket ederek, yazı daha kolay geçiriyorlar. Ancak hastalar açısından yaylaya çıkmanın artıları yanında bazı riskleri de olabiliyor. Her hasta için geçerli olmamakla birlikte, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), akciğer sertleşmesi, kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısı yaşayan, kanındaki oksijen seviyesinin düşük olduğu hastaların, yaylaya çıkması riskli olabilir. Ağır hastalar, hekimlere danışmalıdır. Yaylalardaki rakım yükseldikçe, havadaki oksijen basıncı düşüyor. Kronik rahatsızlığı olan hastaların, kandaki oksijen seviyesi sınırda seyrediyorsa oksijen eksikliğine bağlı sorunlar yaşayabilirler” diye konuştu.