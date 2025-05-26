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        Trabzon'da derede kaybolan çocuk aranıyor

        TRABZON'un Çaykara ilçesinde Uzungöl turizm merkezinde yüzmek için girdiği derede kaybolan Suudi Arabistan uyruklu F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:28
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        Trabzon'da derede kaybolan çocuk aranıyor
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        TRABZON'un Çaykara ilçesinde Uzungöl turizm merkezinde yüzmek için girdiği derede kaybolan Suudi Arabistan uyruklu F.R.A. (9) için arama çalışması başlatıldı.

        Suudi Arabistan’dan tatil için ailesiyle birlikte ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen F.R.A., yüzmek için Haldizen Deresi'ne girdi. Debisi yüksek derede akıntıya kapılan F.R.A., kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlattı.

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