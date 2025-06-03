Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (3)

YAĞMURUNHASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon'daki sağanakta oluşan hasarın boyutu dronla görüntülendi. Kent merkezinde esnaf ve bölge halkı, yağmurun dinmesi ve suların çekilmeye başlaması sonrası su basan ev ile iş yerlerini temizlemeye başladı. Yağış nedeniyle Ortahisar ilçesi Beşirli, Toklu ve Pazarkapı mahallelerinde zarar gören araçlarda hasar tespit çalışması başlatıldı. Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Ortahisar Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağışların kent genelinde sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah saatlerinden itibaren 83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler ile İtfaiye Dairesi Başkanlıklarımıza bağlı 460 personel, 16 vidanjör, 20 kanal temizleme aracı, 4 kombine kanal açma aracı, 24 iş makinesi ve 50 araçla şehir genelinde çalışmalara devam ediyor."