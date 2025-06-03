Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (3)

        YAĞMURUNHASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİTrabzon'daki sağanakta oluşan hasarın boyutu dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAĞMURUNHASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Trabzon'daki sağanakta oluşan hasarın boyutu dronla görüntülendi. Kent merkezinde esnaf ve bölge halkı, yağmurun dinmesi ve suların çekilmeye başlaması sonrası su basan ev ile iş yerlerini temizlemeye başladı. Yağış nedeniyle Ortahisar ilçesi Beşirli, Toklu ve Pazarkapı mahallelerinde zarar gören araçlarda hasar tespit çalışması başlatıldı. Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Ortahisar Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

        BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağışların kent genelinde sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sabah saatlerinden itibaren 83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler ile İtfaiye Dairesi Başkanlıklarımıza bağlı 460 personel, 16 vidanjör, 20 kanal temizleme aracı, 4 kombine kanal açma aracı, 24 iş makinesi ve 50 araçla şehir genelinde çalışmalara devam ediyor."

        ORTAHİSAR'DA İNCELEME

        Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada da ilçede şiddetli yağış sonrası taşkın, su baskını ve toprak kaymaları yaşandığı bildirildi. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastığı, heyelan sonucu istinat duvarlarının yıkıldığı, bağlantı yollarının ulaşıma kapandığı belirtilen açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

        BAKAN URALOĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

        Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yağıştan etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Bakan Uraloğlu, paylaşımında; "Trabzon'da sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli ve yoğun yağıştan etkilenen başta Beşirli ve Çömlekçi’deki vatandaşlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın başladığı andan itibaren Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilgili bütün kurumlarımızla yakın temas halinde süreci takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sahil yolunun kullanıma açıldığı, şu an su tahliye işlemlerinin devam ettiği bilgisini aldık. Trabzon’umuzun tüm imkanlarımızla sahada yanındayız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'daki sağanak sonrası geçmiş olsun mesajı
        Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'daki sağanak sonrası geçmiş olsun mesajı
        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (2)
        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (2)
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü
        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü
        Boğulmalara karşı zamanla yarışan sağlık ekipleri tatbikatlarla zinde kalıy...
        Boğulmalara karşı zamanla yarışan sağlık ekipleri tatbikatlarla zinde kalıy...
        Trabzonspor'un en istikrarlısı Malheiro, hem savundu hem attı
        Trabzonspor'un en istikrarlısı Malheiro, hem savundu hem attı