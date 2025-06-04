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        Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (6)

        EKİPLERDENSEL MESAİSİTrabzon'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarından etkilenen Beşirli ve Moloz semtinde, yol ve kaldırım temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 00:09 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:15
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        Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (6)
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        EKİPLERDENSEL MESAİSİ

        Trabzon'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarından etkilenen Beşirli ve Moloz semtinde, yol ve kaldırım temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Şehrin en hareketli bölgeleri olan iki noktada selin getirdiği çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının sabaha kadar süreceği belirtildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, caddeler, yaya kaldırımları ve su baskınına uğrayan iş yerlerindeki çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Başkanımız Ahmet Metin Genç’in talimatları doğrultusunda bütün ekiplerimizi, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerimize yönlendirdik. 184 personel ve 165 araç ile çalışmalarımız sürüyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmeyi, yaya kaldırımlarımızı sel artıklarından tamamen temizlemeyi ve esnafımızın dükkanlarını sorunsuz olarak açabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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