Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (6)

EKİPLERDENSEL MESAİSİ

Trabzon'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarından etkilenen Beşirli ve Moloz semtinde, yol ve kaldırım temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Şehrin en hareketli bölgeleri olan iki noktada selin getirdiği çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının sabaha kadar süreceği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, caddeler, yaya kaldırımları ve su baskınına uğrayan iş yerlerindeki çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Başkanımız Ahmet Metin Genç’in talimatları doğrultusunda bütün ekiplerimizi, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerimize yönlendirdik. 184 personel ve 165 araç ile çalışmalarımız sürüyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmeyi, yaya kaldırımlarımızı sel artıklarından tamamen temizlemeyi ve esnafımızın dükkanlarını sorunsuz olarak açabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.