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        Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa çıkıyor

        TRABZONSPOR, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formalarını satışa sunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 04.06.2025 - 22:00
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        Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa çıkıyor
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        TRABZONSPOR, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formalarını satışa sunuyor.

        Bordo-mavili kulübün 2025-26 sezonunda taraftarlarla buluşacak yeni sezon formaları, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren kulübün resmi internet sitesi trabzonspor.com.tr adresinde, saat 10.00’dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında satışa çıkacak. Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda 4 farklı forma seçeneğiyle sahaya çıkacak. Taraftarların beğenisine sunulacak formalar arasında; çubuklu, bordo, beyaz ve turuncu formalar yer alacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının köklü tarih ve Karadeniz’in hırçın ruhundan ilham alarak modern çizgiler ve yenilikçi teknolojiyle hazırlandığı belirtildi. Ayrıca, bu sezon formaların dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığı vurgulandı. Yeni sezon formalarında göğüs logosuna entegre edilen NFC çipi sayesinde, NFC uyumlu cep telefonları ile logoya dokunarak forma sahipleri özel olarak hazırlanan bağlantıya yönlendirilebilecek. Taraftarlar bu bağlantı sayesinde sürpriz içeriklere ve özel videolara ulaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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