Trabzon'da selde kaybolan kişi, bahçesindeki suyu tahliye ediyormuş

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta sele kapıldığı üzerinde durulan Hüseyin Aydın’ı (72) arama çalışmaları 3’üncü gününde sürüyor. Aydın’ın kaybolmadan önce su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı öğrenildi.

Kentte önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı. Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

Sağanak sonrası suların çekildiği kentte temizlik ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleri eşliğinde, özellikle sahil kesiminde temizlik ve onarım yaparak selin izlerini silmeye çalışıyor.