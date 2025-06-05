Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da selde kaybolan kişi, bahçesindeki suyu tahliye ediyormuş

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta sele kapıldığı üzerinde durulan Hüseyin Aydın'ı (72) arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da selde kaybolan kişi, bahçesindeki suyu tahliye ediyormuş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZON’un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta sele kapıldığı üzerinde durulan Hüseyin Aydın’ı (72) arama çalışmaları 3’üncü gününde sürüyor. Aydın’ın kaybolmadan önce su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı öğrenildi.

        Kentte önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı. Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Sağanak sonrası suların çekildiği kentte temizlik ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleri eşliğinde, özellikle sahil kesiminde temizlik ve onarım yaparak selin izlerini silmeye çalışıyor.

        EŞOFMANLARI BULUNDU

        Çukur Mahallesi’nde kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Hüseyin Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dün yaptığı çalışmalarda Aydın’ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu. Eşofmanın, Hüseyin Aydın’ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu tespit edildi.

        Öte yandan; Hüseyin Aydın’ın, sağanakta evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evinden çıktığı öğrenilirken, kaybolmadan önce akrabalarından çeşitli aletler istediği bilgisine ulaşıldı.

        ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3’ÜNCÜ GÜN

        Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. Aydın’a ait kıyafetlerin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan aramalar; 279 personel, 73 araç, 15 termal dron ile 12 arama botu ve özel eğitimli köpeklerle sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'in 5 aylık somon ihracatı 56,2 milyon dolara ulaştı
        Doğu Karadeniz'in 5 aylık somon ihracatı 56,2 milyon dolara ulaştı
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı
        Trabzon'da etkili yağışın ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam...
        Trabzon'da etkili yağışın ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam...
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı
        Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu
        Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu
        Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa çıkıyor
        Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa çıkıyor