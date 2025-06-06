Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta, su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı sırada sele kapılan Hüseyin Aydın'ı (72) arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZON’un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta, su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı sırada sele kapılan Hüseyin Aydın’ı (72) arama çalışmaları, 4’üncü gününde sürüyor.

        Kentte 3 Haziran'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı. Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı. Sağanak sonrası suların çekildiği kentte temizlik ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleri eşliğinde, özellikle sahil kesiminde temizlik ve onarım yaparak selin izlerini silmeye çalışıyor.

        EŞOFMANLARI BULUNDU

        Sağanakta evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evinden çıkarak sel sularına kapılarak kaybolan Hüseyin Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, yaptığı çalışmalarda Aydın’ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu. Eşofmanın, Hüseyin Aydın’ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu tespit edildi.

        ARAMA ÇALIŞMALARINDA 4’ÜNCÜ GÜN

        Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor. Aydın’a ait kıyafetlerin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan aramalar Sera Gölü ve çevresindeki 12 kilometrelik alanda; Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 17 kişilik 'Karakurt' ekibi, 300 personel, 73 araç, 15 termal dron ile 12 arama botu, yer altı ısı cihazları ve özel eğitimli köpeklerle sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz

        Benzer Haberler

        Trabzon ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Trabzon ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, taşkından etkilenen esnafı ziyare...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, taşkından etkilenen esnafı ziyare...
        Trabzon'da heyelanda 3 ev hasar gördü
        Trabzon'da heyelanda 3 ev hasar gördü
        Trabzon, Ordu ve Artvin'de şehitlikler ziyaret edildi
        Trabzon, Ordu ve Artvin'de şehitlikler ziyaret edildi
        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Trab...
        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Trab...