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        Selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)

        AFADBAŞKANI PEHLİVAN İNLEMELERDE BULUNDUAkçaabat ilçesinde, bahçesinde biriken suları tahliye çalışması yaptığı sırada sele kapılan Hüseyin Aydın'ı (72) arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgede yaptığı incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 18:56 Güncelleme: 06.06.2025 - 18:56
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        Selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)
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        AFADBAŞKANI PEHLİVAN İNLEMELERDE BULUNDU

        Akçaabat ilçesinde, bahçesinde biriken suları tahliye çalışması yaptığı sırada sele kapılan Hüseyin Aydın’ı (72) arama çalışmaları, 4’üncü gününde sürerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgede yaptığı incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Pehlivan, “Haziran günü Trabzon ilimizde, özellikle Ortahisar ve Akçaabat ilçelerimizde yoğun yağışa bağlı olarak sel, taşkın ve heyelan olayları meydana geldi. Bu olaylar meydana geldiği ilk andan itibaren Sayın Valimizin başkanlığında, ilimizde afet müdahale planları çerçevesinde, ilgili bütün kurum kuruluşlar görevlerini yapmaya başladılar. AFAD koordinasyonunda belediye ekipleri, emniyet, jandarma, UMKE ekipleri, karayolları ve DSİ ekipleri, marifetiyle vazifelerini yerine getirdiler. İlk anda özellikle Ortahisar ilçesi Beşirli mevkiinde; su baskını yaşanan bodrum katlarında, giriş katlarına. Balçık gelmesi suretiyle etkilenen binaların temizliği, yolların temizliği için çalışmalar yapıldı” dedi.

        ‘111 İŞ YERİ VE 9 HANE ETKİLENDİ’

        Sel afeti sonrası kentte 7 ev ve 2 ahırın tahliyesine karar verildiğini aktaran AFAD Başkanı Pehlivan, “107'si AFAD gönüllüsü olmak üzere, belediye ekipleri bölgedeki temizlik çalışmalarını yürüttüler. Su kanallarında, derelerde DSİ ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürdü. Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma yoktu. Ancak Akçaabat ilçemizde bir vatandaşımızın sele kapılarak kaybolduğu haberi gelmişti. Bir yandan da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları başladı. Şehir merkezinde meydana gelen olay neticesinde oluşan zararlarla ilgili ekipleri tarafından tespitler yapıldı ve acil ihtiyaçlarla ilgili de gerekli destekler sağlandı. Şu anda hem trafik akışı hem de evlerin ve işletmelerin kullanımıyla ilgili pek bir problem kalmadı. Toplamda 111'i iş yeri ve 9 hane etkilenmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından 7 evin ve 2 ahırın tahliyesinin uygun olacağına karar verildi” ifadelerini kullandı.

        ‘ARAMA TARAMA FAALİYETLERİMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR’

        Pehlivan, Sera Gölü çevresindeki arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, “Akçaabat ilçemizde yağmurun yoğunlaştığı anda tamamen iyi niyetle suyun akışına müdahale edebilirim düşüncesiyle, Hüseyin Aydın isimli amcamızın suya kapıldığını değerlendiriyoruz. Ailesiyle gerekli görüşmeleri yaptık. İlgili ekiplerimiz o anda ve sonrasında çalışmaları başlattılar ve hala yürütüyorlar. Bugün bayramın birinci gününde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Kendisine canlı bir şekilde ulaşmaya yönelik umudumuzu muhafaza ediyoruz. Bununla ilgili de AFAD koordinasyonunda ilgili ekipler sahada. Şu an itibariyle yaklaşık 300 personel, 70 araç, 15 dron ve 10 da arama botu görev yapıyor. Dronlarımızı da etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yapay zeka ve diğer teknolojileri de bu vesileyle kullanmaya gayret ediyoruz. Jandarmamızın ve emniyetimizin teknik imkanlarından faydalanıyoruz. Emniyetimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğin, itfaiyenin ve AFAD’ın dalgıç ekipleri, göletlerde veya gölleşmenin olduğu yerlerde, akarsu boylarında kıyı araması, dronlarla arama tarama faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Burada görev yapan kurumlar 7/24, 365 gün esaslı çalışan birimler ve kurumlarımızdır. İnşallah, Hüseyin Aydın amcamıza en kısa zamanda ulaşırız. Ailesiyle de temas içerisindeyiz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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