Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki selde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu

        TRABZON'unAkçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta, su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı sırada sele kapılan Hüseyin Aydın'ın (72) arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZON’unAkçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta, su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı sırada sele kapılan Hüseyin Aydın'ın (72) arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı.

        Kentte 3 Haziran'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanakta evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evinden çıkarak sel sularına kapılarak kaybolan Hüseyin Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, yaptığı çalışmalarda Aydın'ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu. Eşofmanın, Hüseyin Aydın'ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu tespit edildi.

        SERA GÖLÜ KIYISINDA BULUNDU

        Hüseyin Aydın'ı arama çalışmalarına 6'ncı günde de devam edildi. Termal dron, 12 arama botu, yer altı ısı cihazları ve özel eğitimli köpeklerle sürdürülen çalışmalarda; Aydın'ın kaybolduğu yerden 11 kilometre uzaklıkta Sera Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan Aydın'ın cesedi, savcılık incelemesi sonrası sedye ile yola çıkarıldı. Aydın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Trabzon'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Bayram dönüş yolunda 'uyku apnesi' uyarısı
        Bayram dönüş yolunda 'uyku apnesi' uyarısı
        Trabzon'da 7 katlı otelin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da 7 katlı otelin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
        Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
        Trabzon'da hafif ticari aracın dereye devrildiği kazada karı koca hayatını...
        Trabzon'da hafif ticari aracın dereye devrildiği kazada karı koca hayatını...
        Trabzon'da trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı
        Trabzon'da trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı