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        Belediye işçileri, sel temizliğinde karbonmonoksit gazından etkilendi

        TRABZON'da yaşanan sel afetinin ardından bir apartmanın bodrum katında temizlik çalışması yaparken jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen belediye işçileri Hüseyin Usta ve Ersoy Yoloğlu, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:35
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        Belediye işçileri, sel temizliğinde karbonmonoksit gazından etkilendi
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        TRABZON'da yaşanan sel afetinin ardından bir apartmanın bodrum katında temizlik çalışması yaparken jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen belediye işçileri Hüseyin Usta ve Ersoy Yoloğlu, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Ortahisar ilçesindeki 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi. 3 Haziran'da kentte etkili olan şiddetli yağış sonrası bodrum katını su basan 5 katlı apartmanda temizlik ve su tahliye çalışması yapan Trabzon Büyükşehir Belediye işçileri Hüseyin Usta ve Ersoy Yoloğlu, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 işçi, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Apartman sahibi Handan Gençer, "Belediye, elinden gelen her şeyi yapıyor. Taşan dereler gelip, sokakları istila ediyor. Bodrum katlarını ve dükkanları su bastı. Motordan çıkan dumandan zehirlendiler. Hortum aşağıya yetişmedi. Motoru içeri aldılar. Almamaları gerekirdi. Bodrum kattaki suyu tahliye etmeye çalıştılar" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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