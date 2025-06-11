Trabzon'da boğulmalara karşı farkındalık tatbikatı

TRABZON'da yaz aylarında artan, çeken akıntı ve boğulma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri denizde tatbikat gerçekleştirdi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tatbikatta, Karadeniz’de sıkça görülen 'rip akıntısı'na dikkat çekerek, “Deniz çok güzel bir nimet ama denize girerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle Karadeniz’de ‘rip akıntısı’ dediğimiz bir akıntısı var. Bu akıntının özel bir zamanı yok; her zaman herkesi başına gelebilir" dedi.

Kentte, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine, çeken akıntı ve boğulma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve artırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Ganita Sahili’nde gerçekleşen etkinliğe; Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlik kapsamında; Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz altında kullandığı araçlar sergilendi. Öğrencilere boğulma olaylarında alınması gereken önlemler, slayt sunumu ve görseller eşliğinde anlatıldı. Ardından ekipler, olası boğulma vakasını tatbikatla canlandırıp öğrencilere müdahale sürecini uygulamalı gösterdi. Ekiplerinin denizde gerçekleştirdiği kurtarma tatbikatı ilgiyle izlendi.