Apartman boşluğunda mahsur kalan martı kurtarıldı

Olay, Ortahisar ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. 1 martı apartmana girip, havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Apartman sakinleri havalandırma boşluğunda martının sıkıştı fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen AKUT ekipleri mahsur kalan martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Ekiplerin kurtardığı martı sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesine ait veteriner Kliniğine teslim edildi.

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