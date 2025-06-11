Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Apartman boşluğunda mahsur kalan martı kurtarıldı

        TRABZON'da bir apartman boşluğuna girip mahsur kalan martı, AKUT ekiplerince kurtarılarak, Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner kliniğine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apartman boşluğunda mahsur kalan martı kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZON’da bir apartman boşluğuna girip mahsur kalan martı, AKUT ekiplerince kurtarılarak, Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner kliniğine teslim edildi.

        Olay, Ortahisar ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. 1 martı apartmana girip, havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Apartman sakinleri havalandırma boşluğunda martının sıkıştı fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen AKUT ekipleri mahsur kalan martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Ekiplerin kurtardığı martı sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesine ait veteriner Kliniğine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Trabzon'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Trabzon'da konuştu:
        Trabzon'da "Akıllı KOBİ Trabzon Dijital Dönüşüm Konferansı" düzenlendi
        Trabzon'da "Akıllı KOBİ Trabzon Dijital Dönüşüm Konferansı" düzenlendi
        Akyazı Yerleşkesi imza töreni Papara Park'ta yapıldı
        Akyazı Yerleşkesi imza töreni Papara Park'ta yapıldı
        Trabzonspor'a dev kazanım
        Trabzonspor'a dev kazanım
        Doğu Karadeniz'in 5 aylık bal ihracatı 1 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz'in 5 aylık bal ihracatı 1 milyon doları aştı
        Trabzon'da boğulmalara karşı farkındalık tatbikatı
        Trabzon'da boğulmalara karşı farkındalık tatbikatı