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        Trabzonspor'dan Jandarma'ya anlamlı ziyaret

        –TRABZONSPOR Kulübü yöneticileri, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 21:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:15
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        Trabzonspor'dan Jandarma'ya anlamlı ziyaret
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        –TRABZONSPOR Kulübü yöneticileri, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

        Ziyarete; Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Sami Karaman, Başkan Yardımcısı Murat İskender, Genel Sayman Derviş Köz ve Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk katıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Tuğgeneral Yakın’a çiçek ve bordo-mavili forma takdim edildi. Ziyaret sırasında Asbaşkan Zeyyat Kafkas, İl Jandarma Komutanlığı'nın geleneksel uygulamalarından biri olan şeref defterini imzalayarak bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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