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        'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı yeniden gündemde

        TRABZON'da8 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün (15), 24 Haziran 2017'de sosyal medya hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, paylaşıldığı 24 Haziran'da yeniden gündem oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:39
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        'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı yeniden gündemde
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        TRABZON'da8 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün (15), 24 Haziran 2017'de sosyal medya hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, paylaşıldığı 24 Haziran'da yeniden gündem oldu.

        Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sırasında Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Eren Bülbül'ün şehit olmadan önce, 24 Haziran 2017'de 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sosyal medya paylaşımının ortaya çıkması ile Türkiye hüzne boğuldu. Eren Bülbül'ün o mesajı, paylaşıldığı 24 Haziran'da yeniden gündem oldu. 1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce kullanıcı, paylaşım ve yorumlarda bulundu. Bazı kurumların da paylaşım yaptığı görüldü. Kullanıcılar, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren', 'Bu millet seni asla unutmayacak' notlarıyla paylaştı.

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