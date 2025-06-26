Prof. Dr. Özlü'den 'klima' uyarısı

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü,n serinlemek için tercih edilen klimaların sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Klimalar oda içerisindeki havayı alır, soğutur ve tekrar geri verir. İçerideki aynı hava devridaim olduğu için bir süre sonra o hava kirlenir" dedi.

Yaz aylarında sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı yaygınlaştı. Uzmanlar, serinleme amacıyla tercih edilen klimaların bilinçsiz kullanımının solunum yolu hastalıklarından kas tutulmalarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klimaların aynı havanın sürekli dolaşımda olmasını ve bir süre sonra hava kalitesinin bozulmasına neden olduğunu belirterek, "Yaz ayları geldi. Yaz gelince klimasız olmuyor. Kapalı ortamlarda mutlaka klimayı kullanıyoruz. Klimalar serinletiyor ama sağlık açısından bazı riskler taşıyor. Elbette kullanalım ama dikkatli kullanmakta fayda var. Klimalar oda içerisindeki havayı alır, soğutur ve tekrar geri verir. İçerideki aynı hava devridaim olduğu için bir süre sonra o hava kirlenir. Ara ara odanızı havalandırmanız gerekmektedir. Oda içerisindeki serin hava kaybolmasın diye kapıları kapatıyoruz ama hava kirlendiği için oksijenlenmeyerek birtakım zararlı gazların birikmesine neden oluyor" diye konuştu.