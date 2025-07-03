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        Ertuğrul Doğan: Hep birlikte, yine omuz omuza

        – TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte dinamik ve karakterli bir takım kuracaklarını ifade ederek, "Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:40
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        Ertuğrul Doğan: Hep birlikte, yine omuz omuza
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        – TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte dinamik ve karakterli bir takım kuracaklarını ifade ederek, "Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza” dedi.

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi camiaya önemli mesajlar verdi. Doğan, açıklamasında, geride kalan sezona dair değerlendirmelerde bulunurken, kulübün ekonomik ve sportif hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdi. 'Gelin, yeni bir sayfa açalım' çağrısında bulunan Doğan, camiayı omuz omuza olmaya davet etti. Bordo-mavili kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geride kalan sezonun beklentileri karşılamadığını vurgulayarak, “Bu sezon bize bir şampiyonluk ya da bir kupa kazandırmadı. Ancak içinden geçtiğimiz süreç bize neyin eksik kaldığını, neyin değişmesi gerektiğini açık biçimde gösterdi. Tecrübe bazen en kıymetli kazanımdır. Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza” ifadelerini kullandı.

        ‘TRABZONSPOR EKONOMİK ANLAMDA ADETA TARİH YAZDI’

        Teknik direktör Fatih Tekke ile yeni sezon kadro planlamalarının sürdüğünü vurgulayan Doğan, “Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Bu karakter, bu ruh, bu forma; sıradan hedeflerle yetinemez. Sahada sözü olan, oyunu olan, tutkusu olan bir Trabzonspor için titiz bir hazırlık süreci yürütüyoruz. Trabzonspor son bir yıl içinde ekonomik anlamda adeta tarih yazdı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bu alanda öncü bir model haline geldik. Sermaye artırımıyla zarar kalemlerini sildik. Bugün itibarıyla vergi borcu olmayan bir kulüp haline gelme yolunda ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

        ‘TRİBÜNLERİYLE YAŞAYAN BİR KULÜP'

        Yeni sezon formalarının TS Club mağazalarında satışa çıktığını belirten Doğan, taraftarlara destek çağrısında bulunarak, “Her forma, bu kulübe olan inancın, aidiyetin ve mücadelenin bir nişanesi olacak. Aynı şekilde kombine satışlarımız da yakında başlayacak. Tribünleriyle yaşayan bir kulüp, sahada da hayat bulur” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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