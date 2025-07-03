Ertuğrul Doğan: Hep birlikte, yine omuz omuza

– TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte dinamik ve karakterli bir takım kuracaklarını ifade ederek, "Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza” dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi camiaya önemli mesajlar verdi. Doğan, açıklamasında, geride kalan sezona dair değerlendirmelerde bulunurken, kulübün ekonomik ve sportif hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdi. 'Gelin, yeni bir sayfa açalım' çağrısında bulunan Doğan, camiayı omuz omuza olmaya davet etti. Bordo-mavili kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geride kalan sezonun beklentileri karşılamadığını vurgulayarak, “Bu sezon bize bir şampiyonluk ya da bir kupa kazandırmadı. Ancak içinden geçtiğimiz süreç bize neyin eksik kaldığını, neyin değişmesi gerektiğini açık biçimde gösterdi. Tecrübe bazen en kıymetli kazanımdır. Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza” ifadelerini kullandı.