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        Trabzon'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:13 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:20
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        Trabzon'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu
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        TRABZON’un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Yağış nedeniyle kapanan kanalizasyon kanalları, belediye ekiplerinin müdahalesiyle açıldı.

        İlçede öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak Orta Mahalle’nin farklı noktalarındaki cadde ve sokaklarında su birikintileri oluşturdu. Taşan rögarlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye TİSKİ, itfaiye ve Sürmene Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla tıkanan hatlar kısa sürede açılarak taşkınlar kontrol altına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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