Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor

        – TRABONSPOR, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:03 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – TRABONSPOR, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim Erzurum kampına 2 transferi daha yetiştirmek istiyor.

        Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde ilk imza, Portekiz’in Estoril Praia takımından 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina ile atıldı. Genç oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Bu transferin ardından, 2023-24 sezonunda bordo-mavililerde forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Nijeryalı golcü Paul Onuachu da bonservisiyle kadroya dahil edildi. İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’a yaklaşık 5.6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen bordo-mavililer, 2.01 boyundaki forveti yeniden takıma kazandırdı.

        ERZURUM KAMPINA KADAR İKİ TRANSFER HEDEFİ

        Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda önümüzdeki hafta içinde iki transferin daha sonuçlandırılması ve bu oyuncuların 15 Temmuz’da başlayacak olan Erzurum kampına yetiştirilmesi planlanıyor. Yönetim, özellikle kanat ve orta saha bölgeleri için temaslarını sıklaştırırken, yabancı kontenjanı nedeniyle bazı ayrılıkların da gündeme gelmesi bekleniyor.

        FATİH TEKKE’NİN SİSTEMİ ŞEKİLLENİYOR

        Teknik direktör Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından hem oyun felsefesi hem de kadro mühendisliği konusunda ciddi bir değişim süreci başladı. Özellikle hızlı ve pres gücü yüksek bir takım kurmayı hedefleyen Tekke’nin yapılacak takviyelerle oyun planını oturtması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Lişer ve Beypınarı yaylalarında şenlik düzenlendi
        Trabzon'da Lişer ve Beypınarı yaylalarında şenlik düzenlendi
        Trabzon Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Trabzon Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Trabzon'da 87 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Trabzon'da 87 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Zorlu ameliyatın ardından işitme cihazına veda etti
        Zorlu ameliyatın ardından işitme cihazına veda etti
        Şarkıcı Serkan Kaya "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi
        Şarkıcı Serkan Kaya "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü