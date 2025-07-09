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        Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular yemekte bir araya geldi

        – TRABZONSPOR, Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 23:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:06
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        Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular yemekte bir araya geldi
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        – TRABZONSPOR, Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

        Trabzonspor Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer, Trabzon’da bulunan bir balık restoranında buluştu. Oldukça samimi ve keyifli bir atmosferde geçen yemekte, futbolculardan Denis Draguş’un doğum günü de kutlandı. 6 Temmuz’da yeni yaşına giren Rumen futbolcu, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

        Yemek sonrası hatıra fotoğrafları çektirilirken, takım içinde moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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