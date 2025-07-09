Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabında hazırlıklarına Trabzon’da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00’de yaptığı günün ikinci antrenmanını ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınmanın ardından çabukluk ve koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi. Ayrıca, antrenman öncesinde Trabzonspor Futbol Okulları'nın yaz kampına katılan sporcular, takımın bugünkü akşam antrenmanını ziyaret etti.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.