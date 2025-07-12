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        Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, kente geliyor

        – TRABZONSPOR'un Belçika ekibi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto, saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:15
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        Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, kente geliyor
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        – TRABZONSPOR’un Belçika ekibi Cercle Brugge’den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto, saat 15.00’te Trabzon’a geliyor.

        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, Belçika temsilcisi Cercle Brugge’den kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı forvet Felipe Augusto’nun saat 15.00’te Trabzon Havalimanı’na gelmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacağı 21 yaşındaki futbolcu, Trabzon’da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından takıma katılacak. Geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro League’de forma giyen Augusto, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

        Trabzonspor’un 15 Temmuz’da başlayacak Erzurum kampında yer alması planlanan genç oyuncunun, bordo-mavili taraftarlar tarafından havalimanında karşılanması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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