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        Trabzonspor'da, genç kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollar ayrıldı

        – TRABZONSPOR, genç kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:47 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:50
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        Trabzonspor'da, genç kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollar ayrıldı
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        – TRABZONSPOR, genç kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1 Haziran 2025 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

        Trabzonspor, genç kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi. 2001 doğumlu Tepe, futbol kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı, ardından 2014–2019 yılları arasında Altınordu’da gelişti. Buradan 4 Ağustos 2020’de Trabzonspor’a transfer oldu. Muhammet Taha Tepe Trabzonspor formasıyla 2022-23 sezonunda 6, 2023-24 sezonunda 3 ve 2024-25 sezonunda 5 resmi maç olmak üzere toplamda 14 kez forma giydi. Genç kaleci Trabzonspor kariyerinde sadece 1 sarı kart gördü. Son iki sezonda Uğurcan Çakır’ın ardından takımın ikinci kalecisi olarak görev yapan genç file bekçisi Trabzonspor kariyerinde sadece 1 sarı kart gördü.

        Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmeyen Muhammet Taha Tepe ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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