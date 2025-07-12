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        Trabzonspor, Felip Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

        – TRABZONSPOR, Brezilyalı forvet Felipe Augusto'nun transferi için Cercle Brugge ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 20:13 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:15
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        Trabzonspor, Felip Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
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        – TRABZONSPOR, Brezilyalı forvet Felipe Augusto’nun transferi için Cercle Brugge ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Trabzonspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Felipe Augusto Da Silva’nın transferi konusunda Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, transferle ilgili tüm detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, Felipe Augusto’nun kesin transferi konusunda Cercle Brugge kulübüyle anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş’nin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva’nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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