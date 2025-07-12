Trabzonspor, Felip Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
– TRABZONSPOR, Brezilyalı forvet Felipe Augusto'nun transferi için Cercle Brugge ile anlaşma sağladı.
– TRABZONSPOR, Brezilyalı forvet Felipe Augusto’nun transferi için Cercle Brugge ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Trabzonspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Felipe Augusto Da Silva’nın transferi konusunda Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, transferle ilgili tüm detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, Felipe Augusto’nun kesin transferi konusunda Cercle Brugge kulübüyle anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon Euro ödeneceği belirtildi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş’nin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva’nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.”
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