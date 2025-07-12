Trabzonspor ilk hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kaldı
– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, antrenman maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis ile karşı karşıya geldi.
– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, antrenman maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis ile karşı karşıya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip Dinamo Tiflis golü bulan taraf olurken, Trabzonspor ikinci yarıda skoru eşitledi. Bordo-mavili takımın golünü penaltıdan Muhammed Cham kaydetti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bu karşılaşmayla birlikte kamp öncesi son provasını gerçekleştirmiş oldu.
Bordo-mavililer, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’da sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.