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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        – YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:05
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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        – YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap hazırlıklarını Erzurum’da devam eden Trabzonspor günün ilk antrenmanını sabah saat 10.00’da gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenmanda Araz Nahçıvan PFK maçında oynayan oyuncular rejenarasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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