Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Denis Draguş, Eyüpspor'a kiralandı

        TRABZONSPOR formasıyla geçen sezon 33 resmi maça çıkıp, 6 gol atan Denis Draguş, 1 yıllığına Eyüpspor'a kiralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denis Draguş, Eyüpspor'a kiralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR formasıyla geçen sezon 33 resmi maça çıkıp, 6 gol atan Denis Draguş, 1 yıllığına Eyüpspor’a kiralandı. Eyüpspor’un, Draguş'un tüm maaşını karşılayacağı öğrenildi.

        Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Rumen forvet Denis Draguş, 2024-2025 sezonu için Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a kiralandı. Bordo-mavililer ile Eyüpspor arasında yapılan anlaşma kapsamında oyuncu, yeni sezonda İstanbul temsilcisinin formasını giyecek.

        1 YILLIK KİRALIK SÖZLEŞME

        Trabzonspor ile Eyüpspor arasında yapılan anlaşmaya göre Denis Draguş sezon sonuna kadar kiralandı. Kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu yer almazken, oyuncunun maaşının tamamının Eyüpspor tarafından karşılanacağı öğrenildi.

        TRABZONSPOR FORMASIYLA 33 MAÇA ÇIKTI

        Geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 2 gol ve 1 asist yapan, tüm kulvarlarda ise 26 karşılaşmada 3 gole imza atan Rumen forvet, zaman zaman kanat forvet pozisyonlarında da görev aldı. Trabzonspor’daki performansıyla istikrar yakalamakta zorlanan Rumen oyuncu, Eyüpspor’da yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

        EYÜPSPOR, SÜPER LİG KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

        Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Eyüpspor, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Denis Draguş’un da bu doğrultuda hem tecrübesi hem de çok yönlü hücum özelliğiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor. Draguş’un sabah saatlerinde Trabzonspor’un Erzurum’daki yeni sezon kampından ayrılarak İstanbul’a gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Tarihi surlarda bulunan güvercin ve balık figürlü seramik müzede sergileniy...
        Tarihi surlarda bulunan güvercin ve balık figürlü seramik müzede sergileniy...
        Trabzon'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı
        Trabzon'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı
        Sümela Manastırı yılın ilk yarısında 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırladı
        Sümela Manastırı yılın ilk yarısında 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırladı
        Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" açıldı
        Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" açıldı
        Trabzon'da 26'ncı Göllüalan Şenliği yapıldı
        Trabzon'da 26'ncı Göllüalan Şenliği yapıldı