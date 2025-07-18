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        Akçaabat'ta uluslararası festival coşkusu

        TRABZON'un Akçaabat Belediyesi'nce organize edilen 33'üncü Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali coşkuyla kutlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:02
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        Akçaabat'ta uluslararası festival coşkusu
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        TRABZON’un Akçaabat Belediyesi'nce organize edilen 33'üncü Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali coşkuyla kutlanıyor.

        İlçede her yıl geleneksel hale getirilen ve bölgenin en büyük festivallerinden birisi olan uluslararası kimliğe sahip, Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali'nin 33’üncüsü 17-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. El dokuma halı ve kilim sergisi ile başlayan festivalin ikinci günü Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Trabzon’a gelen Azerbaycan, Etiyopya, Rusya Gürcistan, Adıyaman, Erzurum, Artvin, Siirt, İstanbul ve İzmir halk dansları ekiplerinin, yöresel grupların ve halkın katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşü ile yayla göçü canlandırılarak sürdürüldü. Coşkulu kutlamaların yapıldığı festivalde etkinlikler, kemençe ve davul-zurna eşliğindeki büyük horon halkası ile devam etti.

        ‘KÜLTÜREL KAYNAŞMA OLUŞUYOR’

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yöre halkı ve horonla birlikte kültürel kaynaşmayı ortaya koyduklarını ifade ederek,” 33’üncüsünü düzenlediğimiz Müzik ve Halk Oyunları festivali 33 yıldan beri, yapılan bir organizasyon. Bu organizasyonun içerisinde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra yöresel sanatçılarımız ve ulusal sanatçılarımızın performansları var. Bu festivalde yaylaya göçünü temsil ettiğimiz bir programımız da var. Akçaabat horunun başkentidir. Horon dünya genelinde kendini kanıtlamıştır. Horonu sadece Akçaabat’ta değil, dünyanın her tarafında sergileyebiliriz. Folklor gösterisi yapan diğer şehirlerimizi de misafir ediyoruz. Hem bizim horonumuzu görmelerini hem de onların folklor gösterilerini şehrimizde göstermelerine imkan veriyoruz. Onlarla birlikte kültürel bir kaynaşma oluşuyor. Bu yönden baktığımız zaman folkloru ve vermiş olduğu kültürel kaynaşmayı buradaki yerel halkla beraber ortaya koymuş oluyoruz” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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