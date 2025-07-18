Tarihi surlarda bulunan güvercin ve balık figürlü seramik müzede sergileniyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Antik çağdan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapan Trabzon'da, arkeolojik kazı çalışmalarında elde edilen geç Bizans dönemine ait güvercin ve balık figürlü seramik, Trabzon Müzesi'nin koleksiyonunda yerini aldı.

Trabzon Müze Müdürlüğünce Trabzon Kalesi'nin Aşağıhisar surları olarak bilinen Pazarkapı Mahallesi'ndeki 2021-2022 dönemi arkeolojik kazılarında, birçok envanterin yanı sıra Zeuksippus tipine ait seramik örneğine rastlandı.

Farklı renkteki bir zemini ortaya çıkarmak için üst yüzeyi kazıyarak dekor oluşturma (sgraffito) tekniğinde yapılan sarı sırlı seramiğin, siyah konturlarla birbirine dönük güvercin ve balık figürleriyle betimlendiği belirlendi.

Milattan sonra 13 ila 14'ncü yüzyıla ait olduğu tespit edilen Bizans eseri, Trabzon Müzesi'nin koleksiyonunda sergilenmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon genelinde devam eden ve biten arkeolojik kazı çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Akçaabat ilçesindeki Akçakale kazısının da tamamlandığını belirten Erdoğan, "Trabzon Kalesi'nde de kazılarımız vardı. Onları da sonuçlandırdık. Şu an Pazarkapı Mahallesi'ndeki kazılarımızın birinci etabını bitirdik. İçkale kazımız devam etmekte." dedi.