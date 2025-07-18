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        Tarihi surlarda bulunan güvercin ve balık figürlü seramik müzede sergileniyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Antik çağdan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapan Trabzon'da, arkeolojik kazı çalışmalarında elde edilen geç Bizans dönemine ait güvercin ve balık figürlü seramik, Trabzon Müzesi'nin koleksiyonunda yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:51
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        Tarihi surlarda bulunan güvercin ve balık figürlü seramik müzede sergileniyor
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Antik çağdan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapan Trabzon'da, arkeolojik kazı çalışmalarında elde edilen geç Bizans dönemine ait güvercin ve balık figürlü seramik, Trabzon Müzesi'nin koleksiyonunda yerini aldı.

        Trabzon Müze Müdürlüğünce Trabzon Kalesi'nin Aşağıhisar surları olarak bilinen Pazarkapı Mahallesi'ndeki 2021-2022 dönemi arkeolojik kazılarında, birçok envanterin yanı sıra Zeuksippus tipine ait seramik örneğine rastlandı.

        Farklı renkteki bir zemini ortaya çıkarmak için üst yüzeyi kazıyarak dekor oluşturma (sgraffito) tekniğinde yapılan sarı sırlı seramiğin, siyah konturlarla birbirine dönük güvercin ve balık figürleriyle betimlendiği belirlendi.

        Milattan sonra 13 ila 14'ncü yüzyıla ait olduğu tespit edilen Bizans eseri, Trabzon Müzesi'nin koleksiyonunda sergilenmeye başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon genelinde devam eden ve biten arkeolojik kazı çalışmaları bulunduğunu söyledi.

        Akçaabat ilçesindeki Akçakale kazısının da tamamlandığını belirten Erdoğan, "Trabzon Kalesi'nde de kazılarımız vardı. Onları da sonuçlandırdık. Şu an Pazarkapı Mahallesi'ndeki kazılarımızın birinci etabını bitirdik. İçkale kazımız devam etmekte." dedi.

        Erdoğan, kazılarda elde edilen tarihi eser ve kalıntıları Trabzon Müzesi'nde sergilendiklerini dile getirerek, "Burada balık ve güvercin figürlü bir tabağımız bu kazı çalışmalarında çıkmış ve restore edilerek Trabzonlu sanatseverlerimizin beğenisine sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

        Kasenin geç Bizans dönemine ait olduğuna değinen Erdoğan, eserde güvercin ve balığın birbirine dönük bir şekilde betimlendiğini aktardı.

        - "Kazılarda çıkan eserleri Trabzon Müzesi'nde ilk defa sergiliyoruz"

        Erdoğan, Trabzon Müzesi'nin restore edilmesinin ardından bir süre önce düzenlenen Kültür Yolu Festivali ile yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtığını, haftanın 7 günü ziyaret edilebileceğini belirtti.

        Açıldığı günden itibaren yoğun ziyaretçi kitlesiyle karşılaşıldığını ifade eden Erdoğan, kazı çalışmalarının yer aldığı alanlara ilgi gösterildiğini vurguladı.

        Erdoğan, kentteki kazı çalışmalarında elde edilen çok sayıda eserin müzenin koleksiyonunda yer aldığına işaret ederek, "Arkeolojik kazılarda çıkan eserleri Trabzon Müzesi'nde ilk defa sergiliyoruz. Bundan sonraki çıkacak eserleri de burada sergileyeceğiz. Burada en yoğun ilgiyi gören eserimiz güvercin ve balık figürlü tabağımız. Tüm ziyaretçilerimizi tarihe ışık tutan müzemize bekliyoruz." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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