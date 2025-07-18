Trabzon'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı
Trabzon Büyükşehir Belediyesince plaj voleybolu turnuvası düzenlendi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesince plaj voleybolu turnuvası düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Yalıncak plajında organize edilen turnuvaya 30'dan fazla takımın katıldığı belirtildi.
Açıklamada, sporun teşvik edilmesi ve amatör sporun desteklenmesi amacıyla gerçekleşen turnuva da insanları sporla buluşturmak için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.
Etkinlikler ile insanları günlük yaşamın getirdiği stresten ve yorgunluktan uzaklaştırabilmenin hedeflendiğine işaret edilerek, "Spor alanında çalışmalarımız ve desteklerimiz devam edecek. Spor şehri Trabzon'umuzu daha ileriye taşıyacağız." denildi.
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