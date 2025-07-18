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        Trabzon'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince plaj voleybolu turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:04
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        Trabzon'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesince plaj voleybolu turnuvası düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Yalıncak plajında organize edilen turnuvaya 30'dan fazla takımın katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, sporun teşvik edilmesi ve amatör sporun desteklenmesi amacıyla gerçekleşen turnuva da insanları sporla buluşturmak için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

        Etkinlikler ile insanları günlük yaşamın getirdiği stresten ve yorgunluktan uzaklaştırabilmenin hedeflendiğine işaret edilerek, "Spor alanında çalışmalarımız ve desteklerimiz devam edecek. Spor şehri Trabzon'umuzu daha ileriye taşıyacağız." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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