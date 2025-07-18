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        Sümela Manastırı yılın ilk yarısında 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırladı

        Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın sarp yamaçlarındaki kayaların oyulmasıyla inşa edilen Sümela Manastırı, ocak-haziran döneminde 151 bin 315 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:05
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        Sümela Manastırı yılın ilk yarısında 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırladı
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        Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın sarp yamaçlarındaki kayaların oyulmasıyla inşa edilen Sümela Manastırı, ocak-haziran döneminde 151 bin 315 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sırada yer alıyor.

        Turizm sezonuyla ziyaretçi potansiyeli artan Sümela Manastırı, doğa gezisi, dağ bisikleti ve foto safari gibi farklı alternatifleri misafirlerine sunuyor.

        "Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi ile de dikkati çeken manastır, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkılar sağlıyor.

        Altındere Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, minibüslere binerek manastıra ulaşacakları güzergahta yolculuk yapıyor.

        Ziyaretçiler, daha sonra ormanlarla çevrili patika yolu yürüyerek manastıra ulaşıyor.

        Her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan Sümela Manastırı'nı, yılın ilk yarısında 151 bin 315 kişi ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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