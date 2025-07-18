Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Onuachu'nun sakatlığında ilk bulgular sevindirdi

        TRABZONSPOR'un dünkü hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun ilk MR sonuçları belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onuachu'nun sakatlığında ilk bulgular sevindirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR’un dünkü hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu’nun ilk MR sonuçları belli oldu. Golcü oyuncunun, ayak kemerinde ödem tespit edilirken, durumu takip edilecek

        Trabzonspor'un Erzurum kampında Nahçıvan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 32’nci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Onuachu’nun yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Yapılan detaylı incelemelerde Nijeryalı golcünün ayak kemerinde ödem tespit edildiği belirtildi. Onuachu’nun sağlık durumunun 2-3 gün sonra yeniden değerlendirileceği ve tedavi sürecinin bu kontrollerin ardından netleşeceği belirtildi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir de Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Denis Draguş, Eyüpspor'a kiralandı
        Denis Draguş, Eyüpspor'a kiralandı
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Tarihi surlarda bulunan güvercin ve balık figürlü seramik müzede sergileniy...
        Tarihi surlarda bulunan güvercin ve balık figürlü seramik müzede sergileniy...
        Trabzon'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı
        Trabzon'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı
        Sümela Manastırı yılın ilk yarısında 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırladı
        Sümela Manastırı yılın ilk yarısında 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırladı
        Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" açıldı
        Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" açıldı