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        Trabzon'da özel bireyler "rafting tubing" heyecanı yaşadı

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen organizasyonla bir araya gelen özel bireyler, "rafting tubing" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:55 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:06
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        Trabzon'da özel bireyler "rafting tubing" heyecanı yaşadı
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        Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen organizasyonla bir araya gelen özel bireyler, "rafting tubing" yaptı.

        Yeşil Yol Derneği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Kaymakamlığı'nın destekleriyle Yeniköy Deresi üzerindeki parkurda düzenlenen etkinliğe, 18 özel birey anneleriyle birlikte katıldı.

        Görevlilerin gözetiminde parkur çevresinde zaman geçiren özel bireyler, daha sonra deredeki tek kişilik "rafting tubing"lere binerek doyasıya eğlendi.

        Yeşil Yol Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydaroğlu, yaptığı açıklamada, organizasyon dolayısıyla özel bireylerin çok heyecanlandıklarını belirterek, "Gayet güvenli ve güzel, aileler içinde çok önemli bir etkinlik bu. Destek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

        İşletme sahibi Gökhan Çakır ise derneğin düzenlediği organizasyona destek verdiklerini ifade ederek, "Amacımız özel çocuklarımıza suyu sevdirmek. Çocuklarımızı burada eğlendirmek istiyoruz. Hocalarımız gerekli güvenlik önlemlerini aldı." dedi.

        Etkinliğe kızıyla katılan velilerden Nuray Kefelioğlu da ilk defa rafting yapacaklarını, çocuklar için güzel ve farklı bir aktivite olduğunu söyledi.

        Kefelioğlu, çocuklarının eğlenmesiyle kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirerek, "Buraya ilk defa geldik. Salıncağa bindiler çok mutlu olduk. Benim kızım ilk defa bindi bu salıncaklara. Şu anda da göldeler, çok heyecanlıyız. Onlarda çok mutlu, keyifli ve harika bir gün geçiriyoruz. Sebep olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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