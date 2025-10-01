Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (2)

Trabzon'daki Yoroz Limanı'nda inceleme yapan ekipler, sinyal kesici kullanarak vince bağladıkları insansız deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi. Sahil Güvenlik ve SAT ekiplerinin müdahalesiyle Sahil Güvenlik botuna bağlanan deniz aracı, açık denizde imha edildi.

