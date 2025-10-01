Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (2)

        AÇIKDENİZDE İMHA EDİLDİTrabzon'daki Yoroz Limanı'nda inceleme yapan ekipler, sinyal kesici kullanarak vince bağladıkları insansız deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AÇIKDENİZDE İMHA EDİLDİ

        Trabzon'daki Yoroz Limanı'nda inceleme yapan ekipler, sinyal kesici kullanarak vince bağladıkları insansız deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi. Sahil Güvenlik ve SAT ekiplerinin müdahalesiyle Sahil Güvenlik botuna bağlanan deniz aracı, açık denizde imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracının imha edilmesi için çalışma baş...
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracının imha edilmesi için çalışma baş...
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulund...
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulund...
        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (5)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (5)
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi