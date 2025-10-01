Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike; 'çiftçi akciğeri' kronikleşebilir

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike; 'çiftçi akciğeri' kronikleşebilir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'çiftçi akciğeri' hastalığının Türkiye'de en sık Doğu Karadeniz'de görüldüğünü, bölgenin iklim ve hayvancılık alışkanlıklarının bu tabloya zemin hazırladığını belirterek, "Fark edilmezse, alerjik bir reaksiyon gibi düşünülüp antibiyotiklerle ve alerji ilaçları ile tedavi edilmeye çalışılırsa zaman içerisinde kronikleşebiliyor" dedi.

        Prof. Dr. Tevfik Özlü, nemli iklim ve hayvanlara yedirmek için yanlış ot saklama alışkanlıklarının olması nedeniyle 'çiftçi akciğeri' vakalarının en çok Doğu Karadeniz'de görüldüğünü belirtti. Hastalığın kronikleşmemesi için hayvancılıkla uğraşanların saman depolama yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini söyleyen Özlü, "Ülkemizden bildirilen çiftçi akciğeri vakalarının çok büyük bir kısmı, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndendir. Bunun sebebi, bölgesel özelliklerdir. Öncelikle iklim olmak üzere nem etkilidir. Bağıl nem oranının çok yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Bu nem ve rutubet; aktinomices, fungus ve mantarların çok kolay üremeleri ve çoğalmalarına yol açıyor. Bu bölgede yapılan çiftçilikte, yaz boyunca otlar biçiliyor ve evlerin bahçelerinde depolanıyor. Üzerine genelde naylon serilerek yağmurdan korumak için önlem alınıyor. Bu otlar, alttaki topraktan nemi ve suyu çekerler. Hem sıcak hem de nemli bir ortamda saklandığı için içerisindeki mantarlar bol miktarda ürer. Hayvan besleyen kişiler, otları hayvanlarının önlerinde taşırken bu mantarları solurlar. Bunların solunmasına bağlı olarak akut çiftçi akciğeri hastalığı gelişebilir. Ya da tekrarlayan solumalarla zaman içerisinde kronik bir çiftçi akciğeri formuyla karşımıza gelebilir" dedi.

        'GERİ DÖNÜŞÜ ZOR OLABİLİYOR'

        Çiftçi akciğeri hastalığının belirtilerini sıralayan Prof. Dr. Özlü, tedavi süreci için uyarılarda bulunarak, "Akciğerde buzlanma, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük ile kendini gösterir. Akut hastalık tablosu gelişmişse; yüksek ateş, üşüme titreme gibi belirtiler de olabilir. Bazen raslantısal olarak çekilen akciğer filminde ve tomografide buzlanmalar fark edilebilir. Özellikle sığır, koyun ve keçi besleyenlerde bazen de kuş veya kümes hayvanı besleyenlerde ortaya çıkabilir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hayvancılıkla uğraşan kadınlarda çok sık rastladığımız bir hastalık. Fark edilmezse, alerjik bir reaksiyon gibi düşünülüp antibiyotiklerle ve alerji ilaçları ile tedavi edilmeye çalışılırsa zaman içerisinde kronikleşebiliyor ve geri dönüşü maalesef daha zor olabiliyor" diye konuştu.

        'HASTA, HAYVANCILIĞI BIRAKMALIDIR'

        Hastalığın ilerlememesi için kişinin hayvancılığı bırakması gerektiğini vurgulayan Özlü, "Böyle bir hastalık teşhis konmuşsa, ilk yapılması gerekilen şey; kişinin o ortamı tamamen terk etmesidir. Hayvancılığı tamamen bırakması gerekir. Hastalar, 'Çocuklarım ve eşim ilgileniyor' şeklinde kendilerini savunuyorlar. Bu doğru değil, ortamda ve çevrede hayvanın kokusu ve tozu varsa, bu mantarların antijenleri solunmaya devam ediliyor. Pek çok hasta sıkı uyarılarımıza rağmen maalesef hayvanları elde çıkaramadığı için olay ilerleyebiliyor. Bu hastaların köy ortamında bulunmaları doğru değil. Kendisinde olmasa bile komşusunun hayvanı olabiliyor. Mutlaka her türlü hayvan kokusundan, tozundan uzak durmalıdır" dedi.

        'HAYVAN BESLEME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİLMELİ'

        Özlü, Doğu Karadeniz'de hayvan besleme alışkanlığının değiştirilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, "Kişinin çiftçi akciğerine yakalanmaması için olabildiğince otları saklama kültürünün değişmesi gerekiyor. Ege Bölgesi'nde bu hastalığı görmüyoruz. Kuru bir bölge ve samanlar kapalı bir alana saklanıyor. Ot ve samanların kuru ortamlarda saklanması, toprak üzerine konulmaması ve üzerinde naylon örtülmemesi gerekiyor. Bu tarz bir hayvan besleme alışkanlığının değiştirilmesi lazım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (3)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (3)
        Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şek...
        Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şek...
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (2)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (2)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracının imha edilmesi için çalışma baş...
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracının imha edilmesi için çalışma baş...
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulund...
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulund...
        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor