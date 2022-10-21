Trabzon'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında biri itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilendi.

İlçenin Akyazı Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede 11. kata da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evlerde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yangına müdahale eden biri itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği 3 kişi, tedbir amacıyla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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