"Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu" Trabzon'da başladı

TRABZON (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ve Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (SOFAS 2022)" Trabzon'da başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'un bölgenin en önemli ticaret ve kültür merkezi olduğunu söyledi.

SUMAE'nin ulusal ve uluslararası aktivitelerle başta Karadeniz'e komşu ülkeler olmak üzere dünya çapında tanınarak su ürünlerindeki faaliyetlerde de aktif rol oynadığını belirten Ustaoğlu, "Bütün dünya son yıllarda etkilerini hala hissettiğimiz büyük bir pandemi geçirdi. Bu pandemi krizi bir kez daha, yapılacak bilimsel araştırmaların ülkeler ve insanlık için ne derece önemli olduğunu ortaya çıkardı." dedi.

Ustaoğlu, bu tip merkezlerde üniversitelerle koordinasyon içerisinde yapılacak çalışmaların tüm insanlığa önemli hizmetler vereceğine inandığını vurguladı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen ise katılımcılara TAGEM hakkında bilgi vererek, "Van'da kurulan enstitü ile birlikte toplamda 49 araştırma enstitümüz var. 24 araştırma yetkisi verilen kuruluşumuz var. Bu kuruluşlardan 72 AR-GE yapan kuruluşumuz bulunmaktadır. 2 bin 300 teknik personelimiz var." diye konuştu.

Sözmen, TAGEM olarak Türkiye'nin en büyük AR-GE kuruluşu olduklarını ifade ederek, "Üniversiteler ve FAO ile yaptığımız bütün araştırmaları birlikte yapıyoruz, bundan da mutluluk duyuyoruz. AR-GE ve TAGEM olarak yaptığımız çalışmalarla yıllık 1,2 milyar bir kaynak katkısı sağladık. Bu çok önemli. AR-GE olarak her alanda çalışan ekiplerimiz var. Bunlardan gurur duyuyoruz." dedi.

- "32 gen bankası, 28 ileri AR-GE ve 9 eğitim merkezimizin çalışmaları devam etmektedir"

Enstitülerin değişik alanlarda çalışmalar yaptığını aktaran Sözmen, şunları kaydetti:

"32 gen bankası, 28 ileri AR-GE ve 9 eğitim merkezimizin çalışmaları devam etmektedir. Yürüttüğümüz projelerde üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Bakanlığımız araştırma balıkçılık gemileriyle de yeni teknolojileri kullanarak çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Son dönemde gurur duyacağımız, Lübnan kara sularında mavi vatanımızın dışında araştırma yapan gemimizin gelişini Antalya'da beraber kutladık. Lübnan kara sularında 14 günlük bir çalışma yaptı. Avrupa Birliği'nin de katıldığı ihalelerde FAO'dan biz bu ihaleleri kazanarak ülkemizle gurur duyuyoruz, 2 yıl üst üste Lübnan'da bu çalışmaları yapmak için girdiğimiz ihaleleri başarıyla kazandık."

Sözmen, su ürünleri konusunda TAGEM'in desteklediği 263 araştırma projesinin sonuçlandığını ifade ederek, "52 projemiz devam etmektedir. Deniz ve iç sularda balıkçılık yönetimi stokçuluk çevresel izleme olarak girmiş proje çalışmamız yürütülmektedir. Son 15 yılda hamsi, istavrit, çaça, lüfer, çinekop, palamut gibi balık stoklarının izlenmesi kapsamında bilimsel veriler bakanlığımızca rapor edilmektedir. Yine Karadeniz'de hamsi, istavrit, çaça izleniyor." diye konuştu.

GFCM Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sorumlusu Houssam Hamza da SOFAS 2022'nin, çalıştaylar ve uygulamalı eğitimler yoluyla son yenilikleri ve bilgileri tüm paydaşlarla paylaşmak içi eşsiz fırsat sağladığına işaret etti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uzmanı ve Sempozyum Komitesi Eş Başkanı Doç. Dr. İlhan Aydın ise Ulusal Su Ürünleri Gen Bankasının kuruluş aşaması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

SUMAE Müdürü Ercan Küçük de SUMAE'nin Trabzon'da 35 yıl önce kurulduğunu belirterek, "Enstitümüz aynı zamanda eğitim ve kültür merkezidir. Bu merkezde Karadeniz'e ve Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerden gelen katılımcılara yılda en az 2 defa yetiştiricilik alanında eğitimler verilmektedir." dedi.

SUMAE Gen Bankası salonunda 22 ülkeden yaklaşık 160 bilim insanının katılımıyla düzenlenen, sektörün Akdeniz ve Karadeniz'de gelişmesini sağlamak için su ürünleri tekniklerinin ve uygulamalarının daha geniş ölçekte tanıtılmasına katkıda bulunulması amaçlanan sempozyum, 27 Ekim'de sona erecek.



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