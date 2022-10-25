"Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu" Trabzon'da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu" Trabzon'da başladı

AA

"Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu" Trabzon'da başladı

TRABZON (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ve Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (SOFAS 2022)" Trabzon'da başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'un bölgenin en önemli ticaret ve kültür merkezi olduğunu söyledi.

SUMAE'nin ulusal ve uluslararası aktivitelerle başta Karadeniz'e komşu ülkeler olmak üzere dünya çapında tanınarak su ürünlerindeki faaliyetlerde de aktif rol oynadığını belirten Ustaoğlu, "Bütün dünya son yıllarda etkilerini hala hissettiğimiz büyük bir pandemi geçirdi. Bu pandemi krizi bir kez daha, yapılacak bilimsel araştırmaların ülkeler ve insanlık için ne derece önemli olduğunu ortaya çıkardı." dedi.

Ustaoğlu, bu tip merkezlerde üniversitelerle koordinasyon içerisinde yapılacak çalışmaların tüm insanlığa önemli hizmetler vereceğine inandığını vurguladı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen ise katılımcılara TAGEM hakkında bilgi vererek, "Van'da kurulan enstitü ile birlikte toplamda 49 araştırma enstitümüz var. 24 araştırma yetkisi verilen kuruluşumuz var. Bu kuruluşlardan 72 AR-GE yapan kuruluşumuz bulunmaktadır. 2 bin 300 teknik personelimiz var." diye konuştu.

Sözmen, TAGEM olarak Türkiye'nin en büyük AR-GE kuruluşu olduklarını ifade ederek, "Üniversiteler ve FAO ile yaptığımız bütün araştırmaları birlikte yapıyoruz, bundan da mutluluk duyuyoruz. AR-GE ve TAGEM olarak yaptığımız çalışmalarla yıllık 1,2 milyar bir kaynak katkısı sağladık. Bu çok önemli. AR-GE olarak her alanda çalışan ekiplerimiz var. Bunlardan gurur duyuyoruz." dedi.

- "32 gen bankası, 28 ileri AR-GE ve 9 eğitim merkezimizin çalışmaları devam etmektedir"

Enstitülerin değişik alanlarda çalışmalar yaptığını aktaran Sözmen, şunları kaydetti:

"32 gen bankası, 28 ileri AR-GE ve 9 eğitim merkezimizin çalışmaları devam etmektedir. Yürüttüğümüz projelerde üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Bakanlığımız araştırma balıkçılık gemileriyle de yeni teknolojileri kullanarak çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Son dönemde gurur duyacağımız, Lübnan kara sularında mavi vatanımızın dışında araştırma yapan gemimizin gelişini Antalya'da beraber kutladık. Lübnan kara sularında 14 günlük bir çalışma yaptı. Avrupa Birliği'nin de katıldığı ihalelerde FAO'dan biz bu ihaleleri kazanarak ülkemizle gurur duyuyoruz, 2 yıl üst üste Lübnan'da bu çalışmaları yapmak için girdiğimiz ihaleleri başarıyla kazandık."

Sözmen, su ürünleri konusunda TAGEM'in desteklediği 263 araştırma projesinin sonuçlandığını ifade ederek, "52 projemiz devam etmektedir. Deniz ve iç sularda balıkçılık yönetimi stokçuluk çevresel izleme olarak girmiş proje çalışmamız yürütülmektedir. Son 15 yılda hamsi, istavrit, çaça, lüfer, çinekop, palamut gibi balık stoklarının izlenmesi kapsamında bilimsel veriler bakanlığımızca rapor edilmektedir. Yine Karadeniz'de hamsi, istavrit, çaça izleniyor." diye konuştu.

GFCM Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sorumlusu Houssam Hamza da SOFAS 2022'nin, çalıştaylar ve uygulamalı eğitimler yoluyla son yenilikleri ve bilgileri tüm paydaşlarla paylaşmak içi eşsiz fırsat sağladığına işaret etti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uzmanı ve Sempozyum Komitesi Eş Başkanı Doç. Dr. İlhan Aydın ise Ulusal Su Ürünleri Gen Bankasının kuruluş aşaması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

SUMAE Müdürü Ercan Küçük de SUMAE'nin Trabzon'da 35 yıl önce kurulduğunu belirterek, "Enstitümüz aynı zamanda eğitim ve kültür merkezidir. Bu merkezde Karadeniz'e ve Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerden gelen katılımcılara yılda en az 2 defa yetiştiricilik alanında eğitimler verilmektedir." dedi.

SUMAE Gen Bankası salonunda 22 ülkeden yaklaşık 160 bilim insanının katılımıyla düzenlenen, sektörün Akdeniz ve Karadeniz'de gelişmesini sağlamak için su ürünleri tekniklerinin ve uygulamalarının daha geniş ölçekte tanıtılmasına katkıda bulunulması amaçlanan sempozyum, 27 Ekim'de sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, deplasman galibiyeti özlemini bitirmek için Kızılyıldız maçına çıkacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, deplasman galibiyeti özlemini bitirmek ...
(Görüntülü) OTİZMİN ENGELİNİ İZLEYEREK ÖĞRENDİĞİ YÜZMEYLE AŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTİZMİN ENGELİNİ İZLEYEREK ÖĞRENDİĞİ ...
Otizmin engelini izleyerek öğrendiği yüzmeyle aşıyor
YEREL HABERLER Otizmin engelini izleyerek öğrendiği yüzmeyle aşıyor
Kızılyıldız-Trabzonspor maçına doğru
YEREL HABERLER Kızılyıldız-Trabzonspor maçına doğru
(Görüntülü)TRABZON&#039;A KRUVAZİYER TURLARIYLA 3 AYDA 4 BİN TURİST GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TRABZON'A KRUVAZİYER TURLARIYLA 3 ...
Trabzonspor bu sezon sahasında sadece 3 gol yedi
YEREL HABERLER Trabzonspor bu sezon sahasında sadece 3 gol yedi
Trabzon'a kruvaziyer turlarıyla 3 ayda 4 bin turist geldi
YEREL HABERLER Trabzon'a kruvaziyer turlarıyla 3 ayda 4 bin turist ...
Taşlıyatak Yaylası sonbahar renklerine büründü
YEREL HABERLER Taşlıyatak Yaylası sonbahar renklerine büründü
(Görüntülü) PROF. DR. ÖZLÜ: COVİD-19&#039;U HAFİF GEÇİRENLERDE DE HAYATI ZORA GİRENLER VAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PROF. DR. ÖZLÜ: COVİD-19'U HAFİF ...
Prof. Dr. Özlü: Covid-19'u hafif geçirenlerde de hayatı zora girenler var
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Covid-19'u hafif geçirenlerde de ...
Trabzonspor, Kızılyıldız maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kızılyıldız maçının hazırlıklarına ...
(Görüntülü)FİDAN DİKİMİNE GİDERKEN KAZADA ÖLEN ORMAN İŞÇİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)FİDAN DİKİMİNE GİDERKEN KAZADA ÖLEN ORMAN ...
Orman işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada ölen sürücünün cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Orman işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada ...
Fidan dikimine giderken kazada ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Fidan dikimine giderken kazada ölen orman işçisi son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.