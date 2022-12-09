Trabzon Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Mart 2023'te hizmete başlayacak

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin inşası devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 bin 280 metrekare kapalı alana sahip üç binadan oluşacak Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin yapımında son aşamaya gelindi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, inşaat alanında incelemelerde bulundu.



Projenin, hayırsever iş insanı tarafından 150 milyon liralık yatırımla gerçekleştiğini vurgulayan Zorluoğlu, merkezde kadınlara hizmet vermek için psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve avukat bulunacağını aktardı.



Kadınların, ürettikleri ürünleri burada satarak para kazanabileceklerinin altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Merkezde 12 adet büyük atölyemiz bulunacak. Bu atölyeler, kadınlarımızın üreteceği ve ürettiklerini değerlendirebileceğimiz çok kıymetli alanlar. Burada da bir taraftan halk eğitim üzerinden kurslarımız olacak ama diğer taraftan da şehrimizdeki kadın kooperatiflerimize alan tahsis edeceğiz. Onlar, orada üretecekler, Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu üretilenlerin pazarlanması konusunda elimizi taşın altına koyacağız. Burada kadınlar ürettikçe kazandıkları bir model oluşturacağız. Bu bakımdan da burası çok kıymetli bir işlev icra etmiş olacak. Aynı zamanda eğitim alanı olarak nitelendirdiğimiz güzel bir konferans salonu olacak. Kadınlarımıza dönük birçok eğitimin, faaliyetin yürütülebileceği bir mekan olacak."

Zorluoğlu, merkezin mart ayında hizmete açılmasını planladıklarını da sözlerine ekledi.



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