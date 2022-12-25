Trabzon'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği seçimleri başladı

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TRABZON (AA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği seçimleri kapsamında Trabzon'da oy kullanma işlemi başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde kurulan üç sandıkta konaklama ve yeme-içme tesisleri kategorilerinde yapılan seçimde Halit Ergül ve Mustafa Dündar sandığa gitti.

Karadeniz Bölgesi için Samsun, Trabzon, Bolu ve Karabük'te kurulan sandıklarda 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'e kadar devam edecek.

Trabzon'a Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'dan toplamda 562 kişi oy kullanacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan Trabzon Oteller Birliği ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dündar da oy kullandı.

Dündar, AA muhabirine, memleket ve Karadeniz için hizmet yapma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Dündar, hem Bolu'daki adayın hem de kendisinin herhangi bir menfaat içerisinde olmadığını dile getirerek, "Umarım güzel bir seçim olur. Üye olarak seçildiğimiz takdirde üç yıl görev yapacağız." dedi.

Türkiye'de 28 ilde 35 seçim merkezinde kurulan 110 sandıkta Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilecek 13 kişi için seçim yapılıyor.









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