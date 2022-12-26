Rus piyanist Evgeny Grinko, Trabzon'da konser verdi

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TRABZON (AA) - Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Trabzon'da sahne aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Seyircileri, Türkçe "iyi akşamlar" diyerek selamlayan Grinko, müzisyen arkadaşlarını da tanıttı.

Evgeny Grinko'ya 5 müzisyen çello, akordeon ve kemanlarıyla eşlik etti

Sanatçı, piyano ile başladığı ve 1,5 saat süren konserde gitar ve davul da çaldı.

Müzik dünyasında büyük çıkış yakaladığı "Valse" adlı bestesinin yanı sıra "Field", "Serenade", "Carousel" ve "Once Upon A Time" gibi eserlerini de icra eden Rus piyanist, uzun süre ayakta alkışlandı.

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