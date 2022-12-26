Yargıtay üyesi Aydın Şimşek'in vefat eden babasının cenazesi defnedildi

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TRABZON (AA) - Yargıtay üyesi Aydın Şimşek'in vefat eden babası Hasan Şimşek'in cenazesi toprağa verildi.

Araklı ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde kalp rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitiren Şimşek'in cenazesi, öğle vakti aynı mahallede kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Yargıtay Üyesi Aydın Şimşek, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek ile çok sayıda kişi katıldı.





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