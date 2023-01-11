Trabzon'da üniversite öğrencileri "hamsi şenliği"nde buluştu

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "hamsi şenliği" düzenlendi.

Çarşıbaşı Belediyesince, Trabzon Üniversitesi Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu (MYO) kampüsünde düzenlenen şenlikte, ızgaralarda pişirilen hamsi öğrencilere ikram edildi.

Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, şenliğin ilk olduğunu ve gelecek yıllarda da devamının geleceğini söyledi.

Sonraki yıllarda şenliği daha canlı kutlayacaklarını ifade eden Nuhoğlu, "Çünkü öğrenci sayımız artacak. Çarşıbaşı MYO bütün eğitim ve öğrenci kadrosuyla artık bizim göz bebeğimiz. Onlara bu ilçede rahat ve huzurlu bir ortam sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." dedi.

MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Karal ise meslek yüksekokulunun bu seviyeye getirilmesinde emeği olan Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Ben de rektör yardımcısı ve Çarşıbaşı MYO'nun müdürü olarak burada bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimizle ve Çarşıbaşı halkıyla böyle bir etkinlikle bir arada olmak bizler için de güzel bir başlangıç oldu. Önümüzdeki yıllarda inşallah bunu bir gelenek haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Karal, ilerleyen süreçlerde okulun öğrenci sayısının da artacağını ve ilçe için de katme değer oluşturacağını belirtti.

Şenliğe Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Serencam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akkan, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kocaman, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Kara, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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