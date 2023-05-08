Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Bardhi, Doğucan Haspolat, Hamsik, Arif Boşluk, Umut Bozok, Gomez

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Mujakic, Atakan Çankaya, Kitsiou, Dokanovic, Taylan Antalyalı, Hanousek, Emre Kılınç, Zahid, Sowe

Gol: Dk. 45+1 Umut Bozok (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 10 Kitsiou ve Tolunay Kafkas (Ankaragücü Teknik Direktörü) (Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 9 Doğucan Haspolat (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada Ankaragücü'nde Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

21. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında, arka direkte Bardhi'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

45+1. dakikada Bartra'nın ceza alanı sağ çaprazında şutunda topu kontrol eden Umut Bozok, dönerek yerden vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

45+3. dakikada Zahid'in soldan kullandığı serbest atışta, kimsenin dokunamadığı topu kaleci Uğurcan Çakır, kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.





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