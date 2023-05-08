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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

AA

Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, kırmızı kart sonrası oyunun lehlerine geliştiğini söyledi.

Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını kutlayarak, "Uzun aradan sonra 3 puan aldık. İlk yarı sanki endişeli başlangıç yaptık. İstediğimiz şeyleri gösteremedik. Kırmızı kart sonrası oyun lehimize gelişti ama yine de kazanmak kolay olmayacaktı öyle de oldu. 2-0'dan sonra bitmiş bir maçtı." dedi.

Sakatlık yaşayan oyuncuları da görme fırsatı bulduklarını anlatan Bjelica, Serkan Asan'ın uzun sakatlık sonrası döndüğü için çok mutlu olduklarını ifade etti. Hırvat teknik adam, genç oyunculara forma şansı vermesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Maça baktığımızda 3-4 genç oyuncuyu birden sahaya sürebilmek çok kolay değil. Genç oyuncuların takıma katılması için iyi işleyen takım olması lazım. Bugün Arif'e şans verdik, 11'de oynadı. Hep beraber onun katılımıyla uzun zaman sonra kazanamama serisini sonlandırdık, galibiyetle sahadan ayrılıyoruz. Bugün Arif'e sonra başka bir genç oyuncuya şans gelecek. Onlar her zamanki gibi çalışmaya devam etmeliler."

Takımın geneline bakıldığında kanat oyuncularıyla alakalı bir sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Bjelica, "Sakatlık yaşayan oyuncular hep bu mevkiden. Visca 90 dakikayı çıkaracak durumda değil, Trezeguet de bir sakatlık yaşıyor. 3-5-2 sistemi ile oynamaya çalıştık. Bir antrenör takımın ihtiyaçlarına göre formül bulmalı. 3-5-2 en sevdiğim sistem değil ama takımın ihtiyacı buydu ve buna göre oynadık." dedi.

Bjelica, maçın sonucundan memnun olduğunu ancak futboldan memnun olmadığını belirterek, daha iyisini yapacak güçlerinin olduğunu da kaydetti.

Hırvat çalıştırıcı, takımda kiralık oyuncularla beraber bazı oyuncuların ayrılacağını vurgulayarak, 6 veya 8 oyuncu transferi yapmayı planladıklarını anlattı.


- "90 dakika 10 kişi oynadık"

Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Gökhan Geylani, oyuna iyi başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un bu zamana kadar oynadığı formatın dışında 3'lü savunma ile oynaması savunma arkasında ciddi boşluk oluşturacağını düşünmüştük. Akıcılığın böyle sağlanması iyi olacaktı. Yaklaşık müsabakayı 90 dakika 10 kişi oynadık. 10 kişi kaldıktan sonra derinde savunma yapıp direkt hücuma gitmeye çalıştık. Birkaç pozisyon ürettik ama derinde kaldığımız için rakip kale ile mesafemiz uzadı."

Geylani, 4 gün önce Medipol Başakşehir ve bugün de Trabzonspor maçında oyuncuların ciddi mücadele gösterdiklerini kaydederek, "Oyuncular, ellerinden geleni yaptılar. İlk yarı uzatmalarda gol yedikten sonra soyunma odasında '1-0'ı tutabildiğimiz kadar tutalım' dedik. Böyle oyun devam ederse ilerleyen dakikalarda geriye çekilirler diye düşündük. Ama kendi attığımız korner sonrası geçişten yediğimiz gol ile oyun 2-0'a geldi. Oyuncular iyi koştular, iyi mücadele ettiler ama skoru değiştirme anlamında muvaffak olamadık. " şeklinde konuştu.


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