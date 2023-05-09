Çaykara'da "Üreten Eller" kursunda hediyelik eşya üretiliyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Üreten Eller" kursunda hediyelik eşya üretiliyor.

Çaykara Kaymakamlığı ile Çaykara Belediyesi'nin katkılarıyla, Elmalı Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneğince organize edilen kursa devam eden 50 kadın tepsiden şekerliğe, yöreye özgü evlerin maketinden balık sembolüne kadar onlarca çeşit ürün hazırlıyor.

Eski okul binasındaki atölyede hazırlanan hediyelik eşyalar, başta Türkiye'nin ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl olmak üzere çeşitli dükkanlarda da satışa sunuluyor.

Usta öğretici Hamza Demirci, kursiyerlerle kışın yüzlerce çeşit hediyelik eşya ürettiklerini belirterek, hazırladıkları ürünlerin yeni sezonda turistlerin beğenisine sunulacağını aktardı.

Ürünlerin hediyelik eşya dükkanlarına satıldığını anlatan Demirci, böylece kursiyerlerin de gelir elde ettiğini sözlerine ekledi.

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