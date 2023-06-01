Trabzon Üniversitesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında protokol imzalandı

TRABZON (AA) - Trabzon Üniversitesi ile Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetimi arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve üniversite heyeti ile TEKNOKENT Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı ve temsilciler katıldı.

İmzalanan protokolle kurumsal tanıtım ve farkındalık, proje bilgilendirme ve destek hizmetleri, üniversite-sanayi firmaları iş birlikleri, fikri mülkiyet hakları, şirketleşme modüllerinin desteklenmesi gibi alanlarda mutabakat sağlandı.



Genel Müdür Odabaş, ülkenin kalkınması için birçok alanda yeni AR-GE projeleri, yeni bakış açıları geliştirdiklerini belirterek, "Özellikle üniversite yönetimlerinin ve rektör hocalarımızın bu yapılanmaya dahil olması bize güç veriyor. Üniversiteleri sürekliliği olan bilgi depoları gibi görüyoruz. Şimdi biz size destek vereceğiz. Belki de yarın 'Bize eğitim olarak destek verir misiniz?' diyerek biz sizden talepte bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile üniversitelerin çalışmalarını TEKNOKENT'e ulaşmaksızın dışarıda direkt yayınlayabildiklerine işaret eden Odabaş, şunları kaydetti:



"Bunu bir fırsat olarak niteliyoruz. Yazılımla dışarıda çalışan firmalarla içeride çalışan kuruluşları birleştirdik ve yüzde 120 verim aldık. Son dönemlerde Trabzon'a ciddi bir geri dönüş başladı. Özellikle İstanbul'dan buraya dönüşler söz konusu. Firmalar bünyelerindeki Trabzonlulara teklif yapıyor, onlar da burayı tercih ediyorlar. Kendi memleketleri olduğundan burada çalışmak için gönüllü olarak geri dönüyorlar. Bölgedeki sistem kurulum sayımız 350'ye ulaştı, daha da artacak gibi gözüküyor. Bu konuda birlikte çalışarak üniversitelerimizle memleketimiz için bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize."



Rektör Aşıkkutlu ise beyin gücü anlamında bölgeye gerçekleşen tersine göçü büyük avantaj olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bu protokolden büyük ve ciddi beklentilerimiz var. Bu işi Hasan Karal hocamıza emanet ettik, kendisi takip ediyor. Bu dönemde özellikle AR-GE çalışmaları konusunda mesafe kat etme irade ve azmimiz var. Altyapımızı oluşturduk." ifadelerini kullandı.







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