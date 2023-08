Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sümela Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu:

TRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, her yıl 5 şehir ilave ederek 2028 yılında 35 şehre Kültür Yolu Festivallerini yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Trabzon'da organize edilen "Sümela Kültür Yolu Festivali"ne ilişkin Boztepe Seyir Terası'nda basın toplantısı düzenledi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile 2020'de başlatılan Kültür Yolu Festivallerini geçen sene 5 şehre, bu sene itibarıyla da 11 şehre yayarak devam ettirdiklerini belirten Ersoy, geçen yıl 5 şehirde 30 binden fazla sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen festival etkinliklerine 33 milyondan fazla vatandaşın katılma fırsatı bulduğunu anlattı.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Her yaş grubundan, her kesimden vatandaşımıza hitap eden ve kültür-sanata yoğun, etkili ve kolay erişimini sağlayan Kültür Yolu Festivalleri aynı zamanda yapıldığı illerin başta Türkiye olmak üzere yurt dışında tanıtımı ve markalaşması konusunda da çok ciddi sonuçlar getiriyor. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak önem verdiğimiz projelerin başında geliyor. Her yıl 5 şehir ilave ederek inşallah hedefimiz 2028 yılında 35 şehre kadar Kültür Yolu Festivallerini yaymak olacak."

- "Serimiz 100 günlük olacak, 12 Kasım'a kadar devam edecek"

Ersoy, bu sene seriye 5 Ağustos'ta Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali ile başladıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fazla katılım oldu. 300'den fazla etkinliğe 1 milyondan fazla kişi katılım sağladı. Çok da güzel, Kapadokya doğası itibarıyla çok güzel görüntüler de verdi. Zaten bilinen bir şehrimizdi ama düşük bir sezona da denk gelmesi sebebiyle hem doluluğu hem ekonomik faaliyetlerin artmasına da çok ciddi fayda sağladı. Serimiz 100 günlük bir seri olacak. 12 Kasım'a kadar devam edecek 11 şehirde toplam. Serinin ikinci bacağına bugün Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali ve Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivalleri ile devam ediyoruz."

Trabzon'da Fuar Merkezi, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Kültür Merkezi gibi çeşitli noktalarda çok önemli konserler ve etkinlikler gerçekleştirileceğini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kızlar Manastırı'nda Letonyalı fotoğraf sanatçısı Andris Zegners'in çok önemli bir enstalasyonunu sergileyeceğiz. Yine Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe oynayan eserleri olsun, Ahmet Yenilmez'in, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin eserleri olsun birçok etkinlik, bu festival sırasında vatandaşlarımızla buluşma fırsatı yakalayacak. Trabzon Maçka'da teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan Eren Bülbül ve onu korumaya çalışan, onu korurken 41 yaşında 41 kurşun yarasıyla şehit olan Ferhat Gedik'in hikayesini anlatan 'Kesişme' filmini de bu etkinlikler sırasında ücretsiz olarak izleyicilerin beğenisine sunma fırsatı yakalayacağız."

- "Sezon sonunda artık net bir tarih açıklanacak"

Ersoy, etkinlik yapılan şehirlerin her yıl Kültür Yolu Festivali kapsamına alınacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yıl belirli bir tarih sabitleniyor ve o tarihte festivaller gerçekleştiriliyor. Kültür Yolu Festivallerinin ilk sene bakıyoruz tarihlerini netleştirmek için. Bu sene de hem Belediye Başkanı'mız hem de vekillerimizle birlikte görüşerek tarihi netleştireceğiz. Sezon sonunda artık net bir tarih açıklanacak. Her yıl aynı tarihte Trabzon'da da Kültür Yolu Festivalleri yapılıyor hale gelecek. Hem kültür sanatla vatandaşımızın kolay etkili ve yoğun ulaşımını, erişimini sağlamış oluyoruz ama hepsinden önemlisi şehirlerimizin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliğini ve markalaşma sürecini hızlandırmış oluyoruz. Bu açıdan da çok faydalı gördüğümüz festivaller 'hayırlı olsun' diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, öğleden sonra da Erzurum'a geçeceğini belirterek, "Palandöken Kültür Yolu Festivali aynı tarihte başladı. Festival biter bitmez, eylülün ilk haftası 9 Eylül'de festival Çanakkale'de Troya Çanakkale Kültür Yolu Festivali ve Gastroantep ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri ile devam edecek. İnşallah 12 Kasım'a kadar 11 şehirlik seriyi tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Bakan Ersoy'a, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de eşlik etti.

Trabzon'da bugün başlayan "Sümela Kültür Yolu Festivali", konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.